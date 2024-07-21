В России разработали нейросеть-туроператора

Россиянам рассказали о нейросетевом помощнике, который ответит на большинство вопросов о путешествиях

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Сервис путешествий Туту начал тестировать нового AI-помощника под названием Джарвел. Этот умный помощник, по сути, становится личным тревел-консьержем, который поможет планировать поездки, находить места для ужина, ночлега и развлечений. Джарвел умеет решать даже сложные вопросы, вроде того, как перевезти несколько собак в другую страну или что делать, если рейс задержали, а за окном гроза. Компания Туту приглашает всех желающих опробовать новинку.

Джарвел позволяет значительно упростить планирование поездок, экономя время, которое обычно уходит на поиск информации. В отличие от многих других приложений, этот AI-помощник объединяет всю нужную информацию в одном месте: он собирает маршруты, предоставляет советы по отдыху, проверяет документы для виз и даже делится полезными лайфхаками. Если ваши планы меняются, Джарвел быстро предложит новые варианты и рекомендации.

Изначально идеи создания такого помощника у Туту появились ещё в 2019 году, но технологии того времени не позволяли реализовать задуманное. Сейчас, благодаря проекту Copilot2trip, который Туту приобрёл, Джарвел готов к тестированию. Он уже может обрабатывать информацию из разных источников, включая отзывы и карты, но пока ещё может ошибаться в данных.