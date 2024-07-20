Сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн устройств с Windows

Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure, вызванной обновлением программного обеспечения (ПО) компании Crowdstrike, затронул порядка 8,5 млн устройств с операционной системой Windows. Об этом сообщила Microsoft в своем блоге.

"Хотя обновления ПО могут время от времени вызывать сбои, настолько масштабные инциденты, как с Crowdstrike, редки. По нашим расчетам, обновление Crowdstrike повлияло на работу 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% устройств с Windows, - говорится в сообщении. - Несмотря на то что процент [затронутых устройств] был невелик, серьезные социальные и экономические последствия показывают, что Crowdstrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуги".



Отмечается, что Crowdstrike помог Microsoft разработать решение, которое позволит быстрее разобраться с ситуацией.