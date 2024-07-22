Перечислены способы проверить состояние батареи в ноутбуке

Пользователь iXBT.com рассказал, как можно узнать, насколько сильно ухудшилось состояние аккумулятора на ноутбуке.

© РИА Новости / Руслан Кривобок

Windows

Зайдите в меню «Пуск», далее найдите «PowerShell» или «Command Prompt». После этого щёлкните правой кнопкой мыши по значку и выберите «Запуск от имени администратора». Затем введите команду powercfg /batteryreport /output «c:\batteryreport.html" и нажмите Enter.

Если прав администратора у вас нет, то используйте команду powercfg /batteryreport.

Если при выполнении команды возникает ошибка, то убедитесь, что «Политика диагностики» в диспетчере служб Windows (services.msc) активирована.

Отчёт будет представлен в форме HTML-файла. Для его просмотра просто щёлкните по нему дважды. Далее пролистайте всё вниз до «Истории ёмкости аккумулятора» и найдите в списке последнюю запись. Слева будет ёмкость полного заряда в мВт-ч, справа — изначальную ёмкость.

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© iXBT.com

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MacOS

Для проверки состояния аккумулятора в левом углу экрана нажмите на логотип Apple. Далее выберите «Системные настройки» и «Батарея». После этого перейдите к настройкам батареи.

В настройках будет написано, что состояние аккумулятора нормальное или же требуется обслуживание. На ноутбуках с чипами Apple Silicon вы сможете увидеть процентное соотношение ёмкости в сравнению с аккумулятором.

Для того чтобы узнать количество циклов зарядки, войдите в «Сведения о системе». Запустить это приложение можно через Spotlight или папку «Приложения» — «Утилиты». Далее откройте раздел «Питание».

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ChromeOS

Проверить состояние батареи в этом случае так же просто, как и на MacBook. Зайдите в «Настройки», потом в «О ChromeOS» на левой боковой панели. Далее в разделе «Диагностика» вы сможете узнать время до разряда устройства, состояние аккумулятора в процентах, количество циклов зарядки, сколько энергии сейчас потребляется.

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