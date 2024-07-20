Figma объяснила, как ее ИИ украл дизайн Apple

Figma временно удалила свой ИИ-инструмент "Make Designs" после того, как стало известно, что он создает дизайн, похожий на решения Apple. В своем блоге вице-президент Figma по дизайну продуктов Ной Левин объяснил, что, хотя компания тщательно проанализировала системы проектирования, используемые в инструменте, новые компоненты и примеры экранов, добавленные перед мероприятием Config, не были тщательно проверены.

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В эти активы случайно попали элементы, напоминающие реальные приложения, что и привело к “проблематичным результатам”.

Левин пояснил, что Figma не обучала модели искусственного интеллекта на конкретном контенте Apple или других компаний. Вместо этого инструмент использовал обширные системы проектирования с сотнями компонентов для создания разнообразного дизайна. После этого компания удалила активы, которые были на что-то похожи, и отключила функцию, поскольку работает над “улучшением процесса обеспечения качества”.

Генеральный директор Figma Дилан Филд признал свою оплошность и взял на себя ответственность за то, что команда была вынуждена уложиться в сжатые сроки. Компания планирует вновь запустить функцию после устранения выявленных проблем, но не сообщила конкретные сроки.