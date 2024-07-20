FiiO создала современный портативный CD-плеер

FiiO возвращает ностальгию по 90-м и 2000-м годам своим последним релизом — портативным CD-плеером DM13, сочетающим классический дизайн с современными технологиями.

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DM13 имеет дизайн с цифровым дисплеем и избавляет от необходимости использовать батарейки благодаря встроенному аккумулятору, способному обеспечить до восьми часов воспроизведения на одной зарядке. Для тех, кто предпочитает проводное подключение, предусмотрены 3,5-мм и 4,4-мм выходы.

Любители беспроводных технологий могут наслаждаться звуком благодаря совместимости с aptX HD, хотя пользователям iPhone потребуется адаптер из-за использования кодека AAC с более низким битрейтом.

Обновленный CD-плеер также оснащен USB-выходом. Изначально плеер выпускается в серебристом цвете, но позже в этом году появятся дополнительные цвета — красный, синий, титановый и черный.

DM13 по цене $ 179 поступит в продажу в сентябре.