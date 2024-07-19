Подсчитан ущерб от масштабного сбоя Windows

Эксперт оценил ущерб от масштабного сбоя техники на операционной системе Windows, который произошел 19 июля сразу в нескольких странах мира. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, сильнее всего от сбоя пострадали высокотехнологические компании и банки. При этом эксперт считает, что наибольшие потери понесет компания-виновник инцидента: CrowdStrike Holdings. Именно эта компания в сфере информационной безопасности выпустила обновление программного обеспечения, которое привело к всеобщему отключению техники на Windows. По словам Осадчего, акции компании уже подешевели на 8,6%, тогда как акции Microsoft Corporation упали только на 0,4%.

При этом глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подчеркнул, что на данном этапе оценить общую сумму ущерба невозможно.

Блинкен объяснил глобальный компьютерный сбой

«Ясно лишь, что речь идет о колоссальной величине. Непонятно, сколько пройдет времени, прежде чем аэропортовые службы вернутся к своему обычному графику работы. Непонятно также, будут ли потребители, в лице пассажиров и грузоотправителей, предъявлять иски о денежной компенсации к авиакомпаниям, которые в общем-то не виноваты в случившемся. Сбой затронул не только авиаотрасль, но и банковскую, и многие другие сферы»., — заявил он.



Впрочем, Пантелеев согласился с тем, что после такой масштабной ошибки компания CrowdStrike Holdings скорее всего «уже не жилец» на IT-рынке.

Ранее, во всем мире произошел массовый сбой в работе устройств на системе Windows.