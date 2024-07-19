Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что сегодняшний сбой техники из-за ошибки Windows стал самым масштабным в истории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобные большие сбои уже случались в банковской и авиационной сфере, однако этот является самым крупным в истории.

«Честно признаться, именно такого сбоя я не припомню. Да, выходили авиа, и даже "Аэрофлот" выходил из строя, банки периодически выходили. <...> Таких подобных случаев я пока не видел. Думаю, что это самый большой сбой», — рассказал Кусков.



К этому мнению присоединился и аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. Он тоже считает, что в истории еще не было такого масштабного сбоя, как сегодня.

«Я не припоминаю сбоев с такими последствиями за ближайшие годы, хотя в целом сбои в работе ПК в связи с новыми обновлениями ОС Windows - не такая уж и редкость», — считает Бойко.



Ранее, во всем мире произошел массовый сбой в работе устройств на системе Windows.