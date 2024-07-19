Первопричина глобального технологического сбоя устранена, но некоторые системы облачной платформы Microsoft 365 могут по-прежнему сталкиваться с проблемами.

Об этом говорится в заявлении облачного сервиса корпорации.

Глава виновной в глобальном сбое компании вышел на связь