Первопричина глобального технологического сбоя устранена, но некоторые системы облачной платформы Microsoft 365 могут по-прежнему сталкиваться с проблемами.
Об этом говорится в заявлении облачного сервиса корпорации.
Глава виновной в глобальном сбое компании вышел на связь
"Первопричина [сбоя] была устранена, однако его остаточное воздействие продолжает сказываться на некоторых приложениях и службах Microsoft 365. Мы проводим дополнительные мероприятия по устранению последствий", - сказано в сообщении, опубликованном в X (ранее Twitter).