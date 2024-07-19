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Microsoft сообщила об устранении первопричины глобального сбоя

Первопричина глобального технологического сбоя устранена, но некоторые системы облачной платформы Microsoft 365 могут по-прежнему сталкиваться с проблемами.

Об этом говорится в заявлении облачного сервиса корпорации.

Глава виновной в глобальном сбое компании вышел на связь

"Первопричина [сбоя] была устранена, однако его остаточное воздействие продолжает сказываться на некоторых приложениях и службах Microsoft 365. Мы проводим дополнительные мероприятия по устранению последствий", - сказано в сообщении, опубликованном в X (ранее Twitter).

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