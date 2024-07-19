В Млечном Пути обнаружили гиперскоростной объект

Астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием телескопа Keck II обнаружили в Млечном Пути гиперскоростной объект, который может быть коричневым карликом или маломассивной звездой. Объект, обозначенный как CWISE J124909.08+362116.0, находится на расстоянии около 400 световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Коричневые карлики занимают промежуточное положение между планетами и звездами, с массами от 13 до 80 масс Юпитера. Эти объекты формируются подобно звездам, но их массы недостаточны для поддержания термоядерного синтеза водорода в ядрах. Новый объект, CWISE J1249+3621, находится на границе масс коричневого карлика и звезды и демонстрирует редкий тип гиперскоростного субкарлика.

CWISE J1249+3621 имеет радиальную скорость около 103 километров в секунду. Вместе со скоростью галактической системы отсчета это дает 456 километров в секунду, что соответствует 1530 световым годам за один миллион лет. Это лишь чуть ниже скорости убегания, которая в настоящее время оценивается в 521-580 километров в секунду. Масса объекта составляет около 0,082 массы Солнца, эффективная температура оценивается в 1715-2320 К, а металличность находится в диапазоне от -1,4 до -0,5.

Астрономы предполагают, что CWISE J1249+3621 скорее всего является гиперскоростной бедной металлами звездой типа ранний субкарлик спектрального типа L, а не коричневым карликом. Если это так, то данный объект может быть первой известной гиперскоростной звездой малой массы и ближайшим таким объектом к Земле.

Для объяснения происхождения CWISE J1249+3621 рассматриваются такие гипотезы, как выброс из центра галактики более трех миллиардов лет назад или отскок от взорвавшегося белого карлика-компаньона.