«Переходим на Linux!»: Глобальный сбой Windows миновал российские компании

Российские пользователи и компании меньше всего пострадают от глобального технического сбоя, связанного с программой Falcon в Windows, заявил генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в разговоре с НСН.

Глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру. Компания CrowdStrike сообщила, что сбой произошел в Windows и связан с датчиком Falcon. Причина – в неисправном обновлении этого приложения-антивируса, отвечающего за предотвращение кибератак. В частности, в США четыре авиакомпании приостановили полеты из-за проблем со связью. А международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем. Предварительно, российские авиакомпании от сбоя не пострадали.

«Для российских пользователей эта проблема будет менее актуальна, потому что у нас в стране продукты этой компании очень мало распространены. Во-первых, у нас есть российские антивирусы, которыми большинство корпоративных и индивидуальных заказчиков пользуется. Во-вторых, эта компания не входит в топ-5 ведущих антивирусных компаний и ее продукты стали известны недавно, если говорить об исторической перспективе… До нас они просто не дошли. Поэтому если говорить о России, последствия будут гораздо более скромными. Также у нас уже третий год идет переход на Linux, поэтому Microsoft все меньше и меньше используется», - сказал Раевский.



Он также отметил, что крупные компании сначала проводят тестирование обновлений, прежде чем распространять их на все компании.

«Все серьезные компании на самом деле никогда не распространяют обновления сразу на всю компанию. У них есть какой-то тестовый сегмент, который, если выйдет из строя, то серьезно на бизнес не повлияет. И они сначала тестируют обновления на этом сегменте… У некоторых есть так называемая "песочница", которая вообще никак не используется в бизнесе. То есть, это просто тестовый сегмент, на котором тестируются все обновления. И когда подтверждается, что все хорошо, обновления распространяются на все компании», - добавил собеседник НСН.



В свою очередь эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН отметил, что у компаний есть целый комплекс мер по защите от «косых» обновлений.

«Есть целый комплекс мер, который может снизить эту вероятность, но полностью ее избежать невозможно. В первую очередь, это неспешное обновление ПО, когда его оттестировали, посмотрели новые версии и есть ли ошибки в обновлении... Только уже потом устанавливать его. Поэтому, например, мы очень часто сталкиваемся со старым банковским софтом или подобным профессиональным софтом, потому что из-за безопасности его не спешат обновлять. Второй момент – подготовка кадров, чтобы знали, как реагировать, чего ждать. Это важный аспект внутри компании», - сказал Геллер.



Ранее, марте, произошел глобальный сбой в работе соцсетей по всему миру. Тогда с проблемами столкнулись пользователи Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), X (бывшая Twitter), Gmail, «Google Карты», Google Play, YouTube, TikTok, WhatsApp, Discord и другие. Сбои возникли как с сайтами, так и с приложениями ресурсов, в том числе авторизацией, передает «Радиоточка НСН».