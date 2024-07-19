Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг из десяти самых популярных смартфонов, которые покупают пользователи из России. Эксперты проанализировали продажи смартфонов по количеству приобретенных единиц за второй квартал текущего года, говорится в исследовании компании, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Десятку самых востребованных устройств по количеству продаж возглавил смартфон Poco X6 Pro 5G, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и основной камерой на 64 Мп. За ним следуют Redmi Note 13 Pro+ 5G с камерой на 200 Мп и Poco M6 Pro, получивший процессор MediaTek Helio G99-Ultra.

Четвертую строчку занял Poco X6 5G на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью в 1800 нит, тогда как пятое место досталось Redmi Note 13 с процессором Snapdragon 685.

В топ также попали субфлагманский Poco F6 с мощным чипом Snapdragon 8s Gen 3 и быстрой зарядкой на 90 Вт, Poco M5s 2022 года, которая все еще остается актуальной моделью у россиян, Redmi Note 12S, Realme 12 Pro+ с оригинальным дизайном, процессором Snapdragon 7s Gen 2 и тройной камерой на 50, 64 и 8 Мп.

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Замыкает рейтинг флагманский OnePlus 12, оснащенный системой камер Hasselblad с матрицей Sony LYT-808 на 50 Мп во главе, аккумулятором на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и производительным чипом Snapdragon 8 Gen 3.