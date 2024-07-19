Названы самые популярные смартфоны у россиян на AliExpress
Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг из десяти самых популярных смартфонов, которые покупают пользователи из России. Эксперты проанализировали продажи смартфонов по количеству приобретенных единиц за второй квартал текущего года, говорится в исследовании компании, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».
Десятку самых востребованных устройств по количеству продаж возглавил смартфон Poco X6 Pro 5G, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и основной камерой на 64 Мп. За ним следуют Redmi Note 13 Pro+ 5G с камерой на 200 Мп и Poco M6 Pro, получивший процессор MediaTek Helio G99-Ultra.
Четвертую строчку занял Poco X6 5G на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью в 1800 нит, тогда как пятое место досталось Redmi Note 13 с процессором Snapdragon 685.
В топ также попали субфлагманский Poco F6 с мощным чипом Snapdragon 8s Gen 3 и быстрой зарядкой на 90 Вт, Poco M5s 2022 года, которая все еще остается актуальной моделью у россиян, Redmi Note 12S, Realme 12 Pro+ с оригинальным дизайном, процессором Snapdragon 7s Gen 2 и тройной камерой на 50, 64 и 8 Мп.
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Замыкает рейтинг флагманский OnePlus 12, оснащенный системой камер Hasselblad с матрицей Sony LYT-808 на 50 Мп во главе, аккумулятором на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и производительным чипом Snapdragon 8 Gen 3.