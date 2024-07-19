Маск прокомментировал глобальный сбой Windows мемом с "синими экранами смерти"
Владелец американской компании X Илон Маск прокомментировал глобальный сбой в IT-системах. Бизнесмен репостнул картинку о проблемах в операционной системе Windows.
Картинку, на которую обратил внимание предприниматель, первым опубликовал графический дизайнер под ником DogeDesigner.
На картинке человек в образе соцсети X (экс-Twitter, заблокирована в РФ) спокойно наблюдает с высоты, как множество других людей, олицетворяющие Microsoft, блуждают по пустынной местности под "синими экранами смерти".
Пост подписан фразой:
"Все остальное упало, а это приложение (имеется в виду сама Х. - Прим. "РГ") до сих пор работает".
Microsoft выступила с важным заявлением о глобальном сбое
Сам Маск в репост поставил смеющийся смайлик.
"Синий экран смерти" (Blue Screen of Death, BSoD) - жаргонное название сообщения о критическом сбое в операционных системах Microsoft Windows. Существует несколько видов сообщений BSoD, впервые они появились в Windows 95.
Ранее сообщалось, что причиной глобального сбоя в Microsoft стало обновление программного обеспечения от CrowdStrike.