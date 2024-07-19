В Crowdstrike заявили о безопасности данных клиентов после сбоя Microsoft

Глава американского разработчика решений в области информационной безопасности CrowdStrike заверил, что в результате масштбаного сбоя в работе операционной системы Windows, который был связан с работой ПО компании, данные клиентов разработчика находятся в безопасности.

"Наши клиенты остаются полностью защищенными, - написал он в X (ранее Twitter), отметив, что сбой не связан с системами безопасности или кибератакой. - Мы понимаем серьезность ситуации, нам очень жаль за доставленные неудобства и сбои. Мы работаем со всеми клиентами, чья работа была затронута [сбоем]".



В течение дня из разных стран поступают сообщения о массовых сбоях компьютерных устройств на базе ОС Windows. О перебоях в работе сообщили ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании ряда других отраслей.

Американский разработчик решений в области информационной безопасности CrowdStrike подтвердил телеканалу CNBC наличие связи между последним обновлением его антивирусного ПО и массовыми сбоями в работе ОС Windows. В компании добавили, что ее специалисты работают над принудительным откатом приложения к более ранней версии.