Ученые оцифровали черепа собак и кошек

Ученые оцифровали 431 череп домашних собак и кошек, а также их диких сородичей. Эта база данных может быть использована в образовательных и исследовательских целях. Коллекция опубликована в журнале Scientific Data.

Исследователи из Венгрии десятилетиями собирали черепа животных. Свою коллекцию они использовали, чтобы обучать биологов анатомии. С ее помощью они рассматривали отличия формы черепа в зависимости от породы, особенно у собак. У борзых, например, длинный и вытянутый череп, а у популярных сейчас французских бульдогов — округлый.

Эта уникальная коллекция помогла выяснить, что у современных пород собак, выведенных за последние 200 лет, мозг крупнее, чем у собак с более древним происхождением. Однако для проведения исследований ученым приходилось лично посещать университет, а такая возможность есть не у всех.

Теперь ученые из Венгрии решили сделать эту коллекцию общедоступной. Для этого они оцифровали черепа с помощью медицинского компьютерного томографа высокого разрешения. В общей сложности был оцифрован 431 череп. Остатки принадлежат 152 породам домашних собак, 9 породам домашних кошек, а также 8 видам диких псовых (волкам, шакалам, койотам и другим) и 4 видам диких кошачьих (леопардам, сервалам и другим).

Коллекция позволит биологам со всего мира проводить исследования с помощью этой онлайн-базы. Цифровая база данных черепов может быть использована для сравнительно-анатомических и эволюционных исследований, в обучении ветеринаров и биологов, для разработки алгоритмов для автоматической идентификации видов и ветеринарной диагностики.