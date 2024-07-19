Google опубликовала видео с флагманским Pixel 9 Pro

Google выпустила первый тизер своей презентации Made by Google, которая состоится 13 августа.

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В видеоролике компания подтвердила дизайн задней панели Pixel 9 Pro, который ранее уже появлялся в утечках. Особое внимание в тизере уделяется искусственному интеллекту Gemini.

Пользователь просит нейросеть написать письмо о расставании со старым смартфоном, подчёркивая тем самым, что он нашёл что-то новое и волшебное в новом Pixel 9 Pro. Письмо начинается словами: «Дорогой старый телефон...».

Этот анонс подогревает интерес к предстоящей презентации и новым возможностям флагманского смартфона Google, акцентируя внимание на продвинутых функциях и улучшениях, которые пользователи могут ожидать от новинки.

Вместе с Pixel 9 Pro, от компании также ждут анонса Pixel 9, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.