Apple объяснила, почему 14 лет не добавляла в iPad «Калькулятор»

Спустя 14 лет после дебюта iPad, Apple в 2024 году наконец представила нативное приложение «Калькулятор» для своей популярной платформы iPadOS. В интервью журналисту и блогеру Кристоферу Лоули глава Apple по разработке системных интерфейсов Тай Джордон объяснил, почему компания не спешила с решением этой проблемы. Об этом сообщает издание Wccftech.

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По словам Джордона, проблема заключалась в том, что простое растягивание приложения с iPhone на больший экран iPad было недостаточным. Он отметил, что Apple тщательно изучает уникальные возможности iPad и его аксессуаров, таких как Apple Pencil, прежде чем переносить функциональность на него.

Цель состояла в том, чтобы «переосмыслить» математические расчеты на iPad и создать «некоторую магию». Это привело к появлению новой функции Math Notes, которая позволяет пользователям писать уравнения от руки и получать результаты в той же форме.

Ранее отсутствие калькулятора на iPad стало объектом насмешек и мемов в интернете. По одной из легенд Стив Джобс запретил встраивать калькулятор в iPad, когда ему показали интерфейс, растянутый с iPhone.

Нативное приложение «Калькулятор» стало одним из главных нововведений iPadOS 18, представленных в июне 2024 года.