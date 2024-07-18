Появились подробности о большом смартфоне Nothing
Британская компания Nothing скоро представит новую модель своего смартфона Nothing Phone (2a) Plus. Об этом она заявила сегодня в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter), разместив там слоган «Plus. More. Extra» («Плюс. Больше. Экстра»). Презентация новинки состоится 31 июля. На это обратила внимание редакция издания GSMArena.
По предположениям экспертов, новая модель будет почти идентична вышедшему в марте смартфону Nothing Phone (2a) по характеристикам, но получит более крупный экран. Ранее появлялась информация о том, что новый смартфон компании Nothing упоминался на нескольких сертификационных сайтах, однако конкретных данных о его технических характеристиках не было.
Базовый Nothing Phone (2a) имеет 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412 на 1084 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, а также процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro, основную камеру с двумя 50-мегапиксельными сенсорами и «фронталку» на 32 МП.
Предполагается, что новый смартфон сохранит эти характеристики, но при этом получит увеличенный экран.