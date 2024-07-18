Россияне начали использовать нейросети для поиска работы

По меньшей мере 18% россиян хотя бы раз уже использовали нейросети для более эффективного поиска новой должности. Об этом сообщает издание «RT на русском», ссылаясь на исследование компаний «Работа.ру» и «СберПодбор».

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Из этих 18% респондентов 6% признались, что часто обращаются к возможностям искусственного интеллекта, 5% – редко их используют, а 7% только несколько раз сталкивались с ними. Остальные 82% респондентов не прибегали к использованию инструментов на основе ИИ для поиска работы.

Более того, исследование показало, что чаще всего инструменты на основе ИИ используют IT-специалисты (9%) и строители (8%). Напротив, менее часто они используются сотрудниками сферы торговли (8%) и управления персоналом (7%). Кроме того, 39% респондентов использовали переводчики, 35% – инструменты для генерации текстов, такие как ChatGPT, GigaChat и YandexGPT.

Другие результаты исследования показывают, что 16% участников использовали инструменты на основе ИИ во время собеседований или интервью, столько же работали с ботом для расшифровки аудиозаписей. Также 8% использовали генераторы изображений, такие как Midjourney и Kandinsky.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.