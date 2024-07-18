Microsoft представила новый сервис для генерации картинок

Microsoft объявила о том, что ее приложение Designer, использующее искусственный интеллект для создания изображений и дизайнов на основе текстовых подсказок, вышло из бета-версии и теперь доступно для всех пользователей операционных систем iOS и Android. Информация об этом появилась на официальном сайте корпорации.

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Веб-версия приложения поддерживает более 80 языков, а также доступна как бесплатное мобильное приложение и приложение в составе операционной системы Windows. Designer включает в себя «шаблоны подсказок», чтобы помочь пользователям начать свой творческий процесс. Эти шаблоны можно настраивать и делиться с другими пользователями.

Помимо создания стикеров, смайлов, картинок, обоев, монограмм и аватар, Designer может быть использован для редактирования стиля изображений с помощью ИИ. В ближайшее время в приложение будет добавлена функция «замена фона», которая позволит заменить задний фон на изображениях с помощью текстовых подсказок.

Designer также совместим с Word и PowerPoint через Copilot. Подписчики Copilot Pro могут создавать изображения напрямую в своей рабочей среде. Компания планирует добавить возможность создавать баннеры для документов Word на основе их содержания.

Наконец, Microsoft сообщает о более глубокой интеграции Designer в Microsoft Photos в составе Windows 11. Пользователи смогут использовать ИИ для редактирования фотографий, удаления объектов, фона и автоматической обрезки прямо в приложении «Фото».