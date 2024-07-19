Озвучены новые планы о сведении МКС с орбиты

Корабль United States Deorbit Vehicle (USDV) обеспечит вход Международной космической станции (МКС) в атмосферу Земли через 12-18 месяцев после того, как ее покинут люди. Новые планы о затоплении МКС озвучило НАСА. Об этом сообщает издание Space.

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По словам заместитель руководителя программы МКС НАСА Даны Вайгель, буксир USDV опустит станцию до атмосферы через 12–18 месяцев после того, как она сойдет с рабочей орбиты (высотой 400 километров над уровнем моря). Руководитель уточнила, что люди покинут станцию за шесть месяце до того, как она окажется на орбите высотой 220 километров.

В июне издание SpaceNews сообщило, что НАСА выделит компании SpaceX средства до 843 миллионов долларов на создание корабля USDV, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты. Затопление МКС намечено на 2030-й, однако может быть перенесено, если партнеры по станции решат продолжить ее эксплуатацию.