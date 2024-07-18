Россия вошла в топ-100 стран с самым быстрым интернетом

Согласно последним данным рейтинга Speedtest Global Index компании Ookla, Россия поднялась на 86-е место в рейтинге скоростей мобильного интернета на скачивание. В прошлом году она находилась на 105-й позиции. Об этом сообщает издание Forbes Russia.

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Ookla регулярно проводит исследования на основе замеров скорости интернета, выполненных абонентами различных операторов через приложение Speedtest. Сейчас компания использует новую методику расчета рейтинга, которая включает в себя анализ данных за три месяца вместо одного.

За отчетный период было проведено более 12,75 млн тестов на 1,38 млн устройствах. Средняя скорость загрузки в России в июне 2024 года достигла 25,63 Мбит/с, что выше, чем годом ранее (24,32 Мбит/с). Мировая средняя скорость мобильного интернета составляет 56,43 Мбит/с против 43,14 Мбит/с в прошлом году.

Лучшие показатели в рейтинге принадлежат странам Персидского залива. Катар возглавил рейтинг со скоростью мобильной сети на загрузку 334,6 Мбит/с, следом идут ОАЭ (323,6 Мбит/с) и Кувейт (226,6 Мбит/с). В топ-10 также вошли Норвегия, Дания, Южная Корея, Швейцария, Нидерланды и Саудовская Аравия. Китай расположился на седьмой позиции (135,7 Мбит/с), а США – на 11-й (113,1 Мбит/с).

Россия по этому показателю уступает многим странам бывшего Советского Союза. Из них лидерами являются Прибалтийские государства: Литва находится на 17-м месте (100,38 Мбит/с), Эстония – на 21-м (96,09 Мбит/с), Латвия – на 26-м (86,92 Мбит/с). Также впереди России находятся Азербайджан (49-е место, 52,63 Мбит/с), Казахстан (54-е место, 46,63 Мбит/с), Грузия (60-е место, 40,06 Мбит/с), Молдавия (63-е место, 38,99 Мбит/с), Киргизия (66, 36,73 Мбит/с).

Согласно автору Telegram-канала abloud62 Алексею Бойко, изменение позиции России в рейтинге является техническим и связано только с изменением методики обработки данных компанией Ookla. Кроме того, из рейтинга были исключены некоторые страны, такие как Антигуа и Барбуда, Афганистан, Гаити, Гана, Мадагаскар, Руанда, Таджикистан и Того.