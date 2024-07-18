Эксперт назвал возможную причину сбоя смартфонов Xiaomi в России

Скорее всего, крупный сбой в работе техники Xiaomi в России произошел из-за перегрузки серверов, предположил в разговоре с NEWS.ru IT-эксперт Алексей Курочкин.

По его словам, если, например, смартфон не авторизован на сервере, он начинает «дурака валять». И попытки усовершенствовать систему не приводят к хорошим результатам.

«Они там все пытаются привязаться к каким-то аккаунтам: у IPhone — Apple ID, у Xiaomi — Mi-аккаунт. Соответственно, если аппарат не может авторизоваться на сервере, то он начинает дурака валять. А причина в том, что просто их серверы, видимо, не выдержали. Нет связи с сервером — телефон начинает глючить», — сказал Курочкин.



Он добавил, что такие сбои не могут привести к тому, что вся техника станет «бесполезными кирпичами», ведь Xiaomi работает на базе Android. Приложения, которые уже установлены, продолжат работать, однако на них будет трудно получить обновления, отметил Курочкин. Кроме того, по словам IT-эксперта, у пользователей есть возможность авторизоваться в других сервисах, например Google Play, и продолжать пользоваться гаджетом. Помимо этого, телефон всегда можно перепрошить и убрать «надстройку» в виде Mi-аккаунта.

«Совсем «кирпичами» они, конечно, не станут, потому что есть возможность авторизоваться в других сервисах. Приложения, если они уже установлены, будут работать. Другое дело, что обновления будет сложно получить. Но все это можно обойти. И в любом случае смартфон на Android всегда можно перепрошивать», — считает IT-эксперт.



Ранее пользователи гаджетов Xiaomi пожаловались, что несколько дней им не удается получить доступ к технике и приложению Mi Home. Россияне говорили, что даже стабильное подключение может внезапно оборваться, заставляя приложение завершить работу. Некоторые пользователи также сообщали о проблемах с самим смартфоном, который постоянно перезагружается, что мешает совершать звонки. Большинство жалоб на сбои поступили из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также из Саратовской, Новгородской и Нижегородской областей.