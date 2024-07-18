Глава Nokia назвал Европу технологически отсталой

Генеральный директор транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк, высказал мнение о том, что Европа отстает в плане технологического прогресса по сравнению с другими регионами мира. Он заявил об этом в четверг в интервью финскому информационному агентству STT.

Лундмарк убежден, что цифровая инфраструктура в Европе развивается недостаточно быстро и эффективно. Поэтому он призвал Европейскую комиссию создать единый рынок технологий в течение текущих полномочий.

«Если Евросоюз хочет восстановить свою экономическую конкурентоспособность, он должен освоить искусственный интеллект, облачные технологии и сети – и стать лучшим домом для инноваций, поддерживая инвестиции в исследования и разработки, углубляя внутренний рынок и создавая более благоприятную среду для бизнеса», – заявил Лундмарк.



Несмотря на то, что Nokia Corporation является ведущим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, ее штаб-квартира находится в городе Эспоо, Финляндия, и компания представлена более чем в 130 странах мира.