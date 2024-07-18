Назван регион России с самым быстрым изменением климата

Изменения климата, в ходе которых растет температура воздуха и, как следствие, растет число лесных пожаров, быстрее всего происходят в Якутии. Этот российский регион назвал сотрудник Института леса Сибирского отделения РАН Евгений Пономарев, его слова приводит ЯСИА.

По заявлению Пономарева, на северо-востоке Сибири и в Якутии температура меняется крайне быстро — растет на 0,65 градуса за десять лет.

«Помимо роста температуры летнего периода, для региона можно прогнозировать повышение уровня засушливости, а также увеличение длительности пожароопасного периода», — объявил ученый.



Ранее сообщалось, что потепление в Арктике усугубило глобальную проблему. Последствия перегрева территорий на Северном полюсе отразятся на Северной Америке и Евразии.