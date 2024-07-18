NASA отправит на Марс рой пчел-роботов

Институт перспективных концепций NASA предложил исследовать Марс с помощью роя роботов-пчел. Небольшие устройства с датчиками могут существенно упростить сбор данных на Красной планете.

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Размером таких роботы будут не больше обычного шмеля. Они смогут порхать в атмосфере Марса благодаря крыльям, которые подобны крыльям цикады. Устройства способны собирать информацию и находиться в полете 16 минут. После работы они будут возвращаться на марсоход.

Разработчики отметили, что конструкция крыльев и механизм сбора энергии значительно уменьшают потребляемую мощность. Небольшой вес роботов позволяет использовать целый рой, что обеспечивает надежность миссии: если один робот выйдет из строя, остальные продолжат работу, пишет newkhakasiya.online.