Согласно последним сообщениям от известного инсайдера и аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо, Apple нашла нового поставщика компактных модулей камеры (CCM) для MacBook – Sunny Optical. Эта же фирма может стать поставщиком CCM для будущих iPhone и iPad. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Apple планирует уменьшение толщины своих будущих устройств, и iPad Pro 2024 является первым шагом в этом направлении. Вероятно, уменьшенные CCM необходимы именно для реализации этого плана. Впрочем, миниатюризация не единственная польза от новых модулей камер. Пользователи техники Apple давно ждут появления Face (признан в РФ иностранным агентом) ID на MacBook.

До обсуждаемого заявления Куо инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман писал, что Apple уже работает над внедрением этой технологии в компьютеры. По его словам, Face ID появится в лэптопах Apple в ближайшие пару лет. Не исключено, что новые компактные модули камер ускорят интеграцию Face ID в MacBook.

По данным Куо, новые CCM появятся в ноутбуках Apple не раньше 2025 года. Вероятнее всего, это случится во второй половине года, когда компания выпустит MacBook на базе процессоров M5.