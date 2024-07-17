Хакеры «бомбардировали» российские вузы DDoS-атаками

Число DDoS-атак, совершенных на российские вузы в период с 1 по 15 июля 2024 года, возросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4,5 раза по сравнению с первой половиной июня этого года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании StormWall.

Большую часть атак на российские вузы организовали политически мотивированные хактивисты. Они запустили новую волну DDoS-атак в разгар приемной кампании, чтобы помешать выпускникам российских школ подавать документы в вузы. По словам экспертов StormWall, подобное повторяется уже третий год подряд.

Некоторые из атак были совершены непрофессионалами, вероятно, абитуриентами, которые боялись конкуренции. Аналитикам StormWall удалось выявить, что атаки на вузы различались по мощности и продолжительности. Были зафиксированы киберинциденты мощностью от 4 до 700 тыс. запросов в секунду и продолжительностью от 4 до 53 минут.

Хакеры использовали различные инструменты для запуска атак, включая ботнеты, мультивекторные атаки и ковровые бомбардировки. Несмотря на это, многие российские вузы уже используют профессиональные решения по защите от DDoS-атак, и хакерам не удалось причинить серьезный вред инфраструктуре образовательных учреждений.