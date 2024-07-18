SpaceX провела испытания 33 двигателей Raptor

Компания SpaceX в преддверии пятых летных тестов многоразовой транспортной системы Starship провела статические огневые испытания 33 двигателей Raptor, работающих на жидких метане и кислороде. Об этом сообщает ArsTechnica.

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Все 33 двигателя Raptor ускорителя Booster 12 — одного из прототипов первой ступени Starship — проработали 8 секунд. Соответствующие испытания состоялись на юге штата Техас.

Издание напоминает, что статические огневые испытания Ship 30 — одного из прототипов второй ступени Starship — с 6 двигателями Raptor были проведены в мае. Согласно ArsTechnica, пятые огневые испытания Starship, включающие связку Booster 12 и Ship 30, могут состояться в августе.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Издание SpaceNews замечает, что в ходе четвертых летных испытаний прототипа многоразовой транспортной системы удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship.