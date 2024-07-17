Apple представила публичную бета-версию macOS Sequoia: что нового?

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию своей новой операционной системы macOS Sequoia для настольных компьютеров и ноутбуков. Это обновление включает множество новых функций, таких как почти полный контроль над iPhone с помощью Mac, новое приложение для управления паролями, улучшенные возможности управления окнами и многое другое.

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Одним из заметных нововведений стала функция iPhone Mirroring, позволяющая управлять iPhone прямо с Mac. Теперь пользователи могут видеть уведомления и использовать приложения iPhone, даже когда смартфон заблокирован и находится в другой комнате. Это нововведение делает взаимодействие между устройствами Apple бесшовным. Для работы функции потребуется установка iOS 18 бета на iPhone, что может вызвать проблемы с высокозащищенными приложениями.

Новое приложение Passwords предназначено для управления паролями, ключами доступа и учетными записями. Интерфейс интуитивно понятен и напоминает iOS, что делает его использование простым и удобным. Passwords автоматически сохраняет все использованные пароли Wi-Fi, а также позволяет легко импортировать и экспортировать пароли, что делает приложение конкурентоспособным аналогам, таким как 1Password.

Sequoia также улучшает систему управления окнами. Теперь пользователи могут легко размещать несколько окон на экране, используя новые опции перемещения и изменения размера. Эти функции позволяют разделить экран на две или четыре части, что делает работу с несколькими приложениями одновременно более удобной. Улучшенная функция Presenter Preview позволяет предварительно просматривать содержимое экрана перед его демонстрацией в видеоконференциях, обеспечивая более профессиональный подход.

Браузер Safari получил новые функции, включая возможность создания кратких обзоров веб-сайтов и выделение ключевой информации. В Safari появится режим чтения с функцией Highlights, которая поможет быстро находить важные данные на странице. Siri в macOS Sequoia станет еще умнее, предоставляя пользователям более точные и релевантные ответы, а также используя интеграцию с ChatGPT для сложных запросов.

Приложение «Сообщения» теперь позволяет планировать отправку сообщений и использовать анимации, такие как воздушные шарики и сердца. Пользователи могут украшать свои сообщения с помощью Tapback и смайликов, добавляя веселья и эмоций в общение. Приложение «Заметки» поддерживает расшифровку аудиозаписей и создание кратких обзоров, что упрощает организацию информации и поиск нужных данных. В Notes можно также вводить математические уравнения и получать мгновенные решения, что делает приложение еще более полезным для студентов и профессионалов.

Установка публичной бета-версии macOS Sequoia доступна уже сейчас, но рекомендуется установить ее на дополнительный раздел диска или второе устройство, чтобы избежать возможных проблем с основной системой. Для этого нужно создать новый том в Дисковой утилите и установить бета-версию на него. Это позволит безопасно переключаться между текущей стабильной версией macOS и бета-версией Sequoia. Пользователи могут испытать новые функции без риска для основной системы.

Несмотря на то, что Apple Intelligence и другие ключевые функции будут постепенно добавляться в последующих бета-версиях и обновлениях, уже сейчас можно оценить многие полезные новшества. Публичная бета-версия доступна для всех желающих, и это реальная возможность попробовать новинки до официального релиза осенью.