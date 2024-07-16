На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Ученые зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце во вторник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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"16 июля в 16:26 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.9. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.



После вспышки класса Х уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, поднялся до уровня R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.