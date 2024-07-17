«Яндекс Клавиатура» для Android получила ИИ

Приложение научилось некоторым трюкам, которые были доступны ранее только тем, кто пользуется настольной версией «Яндекс Браузера». Теперь и тем, кто активно работает с планшетами и смартфонами, тоже станет проще.

© Droidnews

Samsung пытается использовать ИИ для продвижения своих флагманов, но только самых свежих, обещая владельцам новых устройств помощника по работе с текстом, а «Яндекс» просто предлагает установить приложение на устройство и тем самым расширить возможности аппарата.

Да, конечно, у ИИ от Samsung для топовых устройств возможностей пока что побольше, но «Яндекс» бесплатен и не требует покупки девайса за сотню тысяч рублей, потому точно будет интересен широкой аудитории.

Ранее возможность продвинутой работы с тестом появилась в настольном «Яндекс Браузере». Сейчас и для мобильных появились функции исправления ошибок, переписывания текста, а также насыщения его эмодзи.

Выглядит это следующим образом. Мы написали пару небрежных предложений, чтобы продемонстрировать, что смогут алгоритмы «Яндекса». Они на заглавном фото к статье. Ниже покажем, как работают все три режима.

© Droidnews

Исправление ошибок работает хорошо. Иногда может путаться с названиями брендов и ещё в некоторых редких ситуациях, но в целом ему почти всегда можно доверять. Режим «улучшить текст» на любителя. Порой действительно может предложить более интересный вариант текста, но в некоторых случаях запросто испортит исходный. Эмодзи — крайне специфичное, но, вероятно, это кому-то нужно.

Как использовать?

Для начала нужно просто набрать любой текст, а затем обратить внимание на тулбар Яндекс Клавиатуры. С недавних пор там рядом со значком Яндекса появляется иконка волшебной палочки. Просто тапаем по ней и выбираем необходимое действие.