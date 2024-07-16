LeTV выпустила бюджетный смартфон с дизайном iPhone

Компания LeTV представила новый смартфон LeTV S3 Pro, который внешне напоминает iPhone и стоит 699 юаней (около 8,3 тыс. руб.). Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Новинка оснащена 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Несмотря на то, что задняя панель устройства копирует дизайнерское решение iPhone, у смартфона LeTV загнутые грани экрана. Кроме того, не ясно, какой вырез предусмотрен для фронтальной камеры — O-образный или широкий по типу Dynamic Island.

За производительность LeTV S3 Pro отвечает процессор MediaTek Helio G95, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и постоянным хранилищем на 256 ГБ. Основная камера устройства представлена датчиком на 50 Мп, а подробности о других камерах в смартфоне утаиваются. Не исключено, что два вспомогательных модуля являются муляжом.

Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной по современным меркам зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамиков, а также ИК-порта для управления бытовой техникой.