Эксперт рассказал, чем опасна «серая» сим-карта для абонента

Законопроект об ужесточении требований к продаже сим-карт принят Госдумой в первом чтении.

Специалист по информационной безопасности Сергей Волокитин в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, чем опасна сим-карта, не оформленная на ваше имя.

«Основная особенность «серой» сим-карты, то, что она не оформлена на ваше имя. Она формально не связана с реальным абонентом, который ее использует. У такой сим-карты уже есть какой-то номинальный владелец. Как правило, перед выставлением на продажу сим-карты ее регистрируют на подставное лицо», – рассказал эксперт.



При приобретении сим-карты часто номер привязывается к покупателю через различные сервисы, в том числе финансовые, государственные, соцсети. Если предыдущий владелец решит восстановить эту сим-карту, то он получит доступ к зарегистрированным после ее покупки аккаунтам, отмечает специалист.

«Также не нужно забывать, что есть опасность того, что эта сим-карта уже внесена, например, в различные черные списки. И нормально ее использовать в данной ситуации будет достаточно проблематично. В том же сервисе Telegram зарегистрировать ее, скорее всего, не удастся, потому что они ведут свои черные списки, так называемые стоп-листы», – пояснил Волокитин.



Он также напомнил, что сервисы, определяющие сейчас номера телефонов, тоже предупреждают о спаме.