Почему увеличилась продолжительность дня

Изменение климата привело увеличению продолжительности дня. Об этом свидетельствуют данные исследования в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года», – сообщает группа ученых.



Затонувшие во времена Второй мировой войны корабли стали угрожать живым организмам

Кроме того, изменение климата ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря.

В результате переноса водных масс к экватору и увеличения сплюснутости Земли день сейчас длится около 86,4 тысячи секунд. По прогнозам ученых, этот показатель может превысить 2,4 миллисекунды в столетие при увеличении выбросов парниковых газов. Напомним, в ближайшие десятилетия количество экстремальных погодных явлений будет расти. Об этом россиян предупредил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.