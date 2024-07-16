NASA создало платформу для оптимизации воздушного движения

Для повышения эффективности работы авиации NASA разработало платформу Digital Information Platform (DIP), которая собирает и обрабатывает данные о погоде, задержках рейсов и других факторах, влияющих на воздушное движение.

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Полученная информация помогает диспетчерам принимать решения и разрабатывать инструменты, сокращающие время полетов. Например, совместно с авиалиниями NASA продемонстрировало инструмент управления воздушным движением, который помог оптимизировать потоки в некоторых аэропортах, сэкономив тысячи литров топлива и сократив выбросы углерода.

В долгосрочной перспективе NASA видит будущее авиации за высокоавтоматизированной, безопасной и масштабируемой системой. Пилоты, диспетчеры и другие участники воздушного движения будут использовать современные автоматизированные инструменты и системы на основе искусственного интеллекта, которые обрабатывают большие объемы информации.

Для внедрения новой системы NASA тестирует платформу DIP в нескольких аэропортах Техаса.