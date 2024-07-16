Вышла публичная бета-версия iOS 18

Наконец-то стартовало публичное тестирование iOS 18 — следующей версии мобильной операционной системы Apple. Она доступна для всех iPhone, начиная с iPhone XR, который вышел в сентябре 2018 года — то есть скачать можно на iPhone XR, Xs, 11, 12, 13, 14 и 15, а также на iPhone SE второго и третьего поколения.

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Зарегистрироваться на тестирование может каждый желающий прямо на сайте Apple — заходить надо в свою учётную запись с устройства, на которое планируете устанавливать бету.

Уже сейчас в бете доступно множество обещанных функций, среди которых обширная кастомизация рабочего стола и контрол-центра, полностью обновлённое приложение «Фото», абсолютно новое приложение «Пароли» для безопасного хранения всех своих паролей, значительные усовершенствования в калькуляторе, «Игровой режим» для повышения производительности в играх и многое другое.

Впрочем, главная фича iOS 18 недоступна — речь про внедрение ИИ. Эта функция, когда она появится, будет доступна только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.