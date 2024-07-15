Вода замечена в атмосфере раскаленной планеты Смертриос

Международная команда астрономов обнаружила на экзопланете Смертриос присутствие воды в ее атмосфере. Данный факт вкупе с другими выявленными характеристиками бросают вызов современным моделям формирования планет, пишет Space.com.

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Планета названа в честь галльского бога войны. Есть у нее и другое, официальное название - HD 149026 b. Это внесолнечная планета, которая вращается вокруг своей желтой карликовой звезды, окруженная голубым гало. Последнее и указало на присутствие воды. Вся система расположена примерно в 247 световых годах от Земли. Инопланетный мир находится в 5,7 миллионах километров от своей родительской звезды и совершает один оборот вокруг нее менее чем за три земных дня.

Радиус этого мира составляет примерно три четверти радиуса Юпитера. Смертриос классифицирован как "горячий Сатурн". Эта планета считается одним из самых "металлических" миров за всю историю наблюдений. Это еще и раскаленный мир, на котором, как предполагалось, вода существовать не может.

Однако в рамках нового исследования астрономы обнаружили наличие воды в атмосфере планеты, сам процесс формирования которой для ученых является загадкой.

Смертриос расположен очень близко к своей звезде. Это означает, что планета приливно заблокирована - одной своей стороной она всегда обращена к звезде, и на дневной стороне температура достигает 1420 градусов по Цельсию. По сравнению с ней ночная сторона относительно прохладна, она всегда обращена к открытому космосу.

Наблюдения при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба показали, что металличность планеты, то есть доля металлов по отношению к водороду, намного выше, чем у большинства других известных науке "горячих Сатурнов" и более крупных "горячих Юпитеров".