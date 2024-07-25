Могут ли животные дружить между собой?

В Интернете то и дело появляются милые ролики о дружбе разных животных, но действительно ли это дружба? Или дело в каких-то животных инстинктах? Портал livescience.com рассказал о том, как среди социальных видов завязываются близкие отношения.

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Многие виды социальных животных проявляют поведение, которое может служить доказательством существования дружеских отношений между разными особями. Дельфины, собирающие добычу при помощи губок, иногда сбиваются в компании. Слоны используют специфические приветствия со слонами, которых они знают. Приматы демонстрируют симпатию к другим обезьянам при помощи груминга.

Иными словами, индивиды формируют социальные отношения, чтобы жить в тех или иных обстоятельствах. Для социальных животных эти отношения также имеют разные уровни доверия и интимности. Если животные могут формировать отношения, которые длятся долгое время и приносят пользу обеим сторонам, то их можно назвать дружбой.

Ученые, исследующие приматов, выяснили, что в укреплении дружеских связей важную роль играет биохимия нервной системы. Например, когда приматы ищут друг у друга блох, они вырабатывают гормон окситоцин, вызывающий положительные ассоциации с процедурой. А процент гормона стресса, кортизола, снижается, но только если примат ухаживает за кем-то, кого он хорошо знает.

Специалисты впервые обнаружили подобные отношения в популяциях приматов, но за прошедшие десятилетия постепенно появляются все больше доказательств, что дружба есть и среди других млекопитающих. К примеру, косатки делятся пищей и информацией о том, где можно найти добычу; особи, завязавшие хорошие отношения с сородичами внутри стаи, меньше рискуют погибнуть от голода в период дефицита ресурсов. Дружелюбные гиены чаще добиваются успехов в своих стаях, т.к. товарищи помогают им в случае беды.

Отдельно стоит отметить, что животные готовы идти на большие риски и жертвы ради тех, с кем они поддерживают близкие отношения. Если мама новорожденного шимпанзе умирает, то за ребенком будет ухаживать друг или подруга родителя. Уход за чужим потомством дорого обходится опекуну: он будет медленнее двигаться, ему придется добывать больше пищи и защищать молодняк.

Взаимное доверие может сформироваться даже между разными видами. Так, в 2022 году вышла научная работа, которая обнаружила, что дикие шимпанзе и гориллы в республике Конго могут дружить десятилетиями.

Иногда такие отношения формируются из-за вмешательства человека. Кошки и собаки, живущие в одном доме, часто становятся друзьями. В частном зоопарке в Бельгии семья орангутангов подружилась с выводком выдр. Лев и собака в Мексике, выросшие вместе, остались друзьями даже после того, как их переместили в другой заповедник.