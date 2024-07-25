Могут ли животные дружить между собой?
В Интернете то и дело появляются милые ролики о дружбе разных животных, но действительно ли это дружба? Или дело в каких-то животных инстинктах? Портал livescience.com рассказал о том, как среди социальных видов завязываются близкие отношения.
Многие виды социальных животных проявляют поведение, которое может служить доказательством существования дружеских отношений между разными особями. Дельфины, собирающие добычу при помощи губок, иногда сбиваются в компании. Слоны используют специфические приветствия со слонами, которых они знают. Приматы демонстрируют симпатию к другим обезьянам при помощи груминга.
Иными словами, индивиды формируют социальные отношения, чтобы жить в тех или иных обстоятельствах. Для социальных животных эти отношения также имеют разные уровни доверия и интимности. Если животные могут формировать отношения, которые длятся долгое время и приносят пользу обеим сторонам, то их можно назвать дружбой.
Ученые, исследующие приматов, выяснили, что в укреплении дружеских связей важную роль играет биохимия нервной системы. Например, когда приматы ищут друг у друга блох, они вырабатывают гормон окситоцин, вызывающий положительные ассоциации с процедурой. А процент гормона стресса, кортизола, снижается, но только если примат ухаживает за кем-то, кого он хорошо знает.
Специалисты впервые обнаружили подобные отношения в популяциях приматов, но за прошедшие десятилетия постепенно появляются все больше доказательств, что дружба есть и среди других млекопитающих. К примеру, косатки делятся пищей и информацией о том, где можно найти добычу; особи, завязавшие хорошие отношения с сородичами внутри стаи, меньше рискуют погибнуть от голода в период дефицита ресурсов. Дружелюбные гиены чаще добиваются успехов в своих стаях, т.к. товарищи помогают им в случае беды.
Отдельно стоит отметить, что животные готовы идти на большие риски и жертвы ради тех, с кем они поддерживают близкие отношения. Если мама новорожденного шимпанзе умирает, то за ребенком будет ухаживать друг или подруга родителя. Уход за чужим потомством дорого обходится опекуну: он будет медленнее двигаться, ему придется добывать больше пищи и защищать молодняк.
Взаимное доверие может сформироваться даже между разными видами. Так, в 2022 году вышла научная работа, которая обнаружила, что дикие шимпанзе и гориллы в республике Конго могут дружить десятилетиями.
Иногда такие отношения формируются из-за вмешательства человека. Кошки и собаки, живущие в одном доме, часто становятся друзьями. В частном зоопарке в Бельгии семья орангутангов подружилась с выводком выдр. Лев и собака в Мексике, выросшие вместе, остались друзьями даже после того, как их переместили в другой заповедник.