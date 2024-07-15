Названы пять лучших Bluetooth-наушников на 2024 год

Редакция издания TechInsider составила список из пяти лучших Bluetooth-наушников, которые можно купить в России в 2024 году. До февраля 2022 года проект TechInsider выступал в России под лицензией американского журнала Popular Mechanics.

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1. Apple AirPods Pro 2-го поколения – лидеры рынка благодаря высокому качеству звука, активному шумоподавлению и удобному управлению. Оснащены микрофоном, поддерживают Siri и работают до 4,5 часов. Цена – около 29 тыс. руб.

2. Samsung Galaxy Buds2 Pro – отличаются высоким качеством звука, поддержкой искусственного интеллекта и удобством во время звонков. Защищены от воды, обеспечивают 5 часов работы и стоят около 14 тыс. руб.

3. Sony WF-1000XM5 – предлагают инновационный динамик Dynamic Driver X для высококачественного звука и активное шумоподавление на основе ИИ. Легкие и компактные, они работают до 6 часов и поддерживают беспроводную зарядку. Стоимость – около 28 тыс. руб.

4. JBL Live Flex Blue – идеальный выбор для тех, кто не любит силиконовые амбушюры. Работают до 8 часов, заряжаются за 2 часа. Средняя стоимость – 14,5 тыс. руб.

5. Honor Choice Earbuds X – бюджетный вариант TWS-наушников, отлично подходит для тех, кто впервые использует такие устройства. Встроенный микрофон, минималистский зарядный кейс с USB-C разъемом. Работают без подзарядки 4 часа. Цена – 2,5 тыс. руб.