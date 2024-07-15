Xiaomi представила компактный фотопринтер

Китайская компания Xiaomi анонсировала небольшой фотопринтер Printer 1S с поддержкой технологии дополненной реальности, которая позволит добавлять разные эффекты.

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С помощью этого принтера можно распечатать фотографии хорошего качества размером 3x4 дюйма. Благодаря термосублимационной технологии и разрешению 300x300 точек на дюйм обеспечивается высокая четкость и детализация снимков. Основная фишка устройства – технология дополненной реальности (AR). С ее помощью на фото можно добавить стикеры или текстовые надписи, что делает процесс печати более интересным.

Подключиться к принтеру можно с помощью Bluetooth 5.0. Оно уже доступно для предзаказа в Китае по цене в 499 юаней. Официально устройство поступит в продажу 18 июля.