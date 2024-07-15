Обнаружены самые древние люди в Европе

Ученые Университета Барселоны, Центра геохронологии Беркли и Университета штата Мюррей (США) обнаружили самые древние человеческие останки в Европе, на Пиренейском полуострове. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth-Science Reviews.

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Палеонтологи проанализировали образцы минералов, собранных на стоянках Орсе (бассейн База, Гранада), определили возраст человеческих останков в 1,3 миллиона лет. Это подтверждает гипотезу, что первые гоминиды прибыли в Европу через юг Пиренейского полуострова, преодолев Гибралтарский пролив.

Метод датирования был основан на отслеживании инверсий магнитных полюсов Земли, зафиксированные в намагниченных минералах, и позволил установить временные периоды пяти геомагнитных событий. Это позволило определить возраст трех стоянок с человеческими останками: Вента-Мисена (1,32 миллиона лет), Барранко-Леон (1,28 миллиона лет) и Фуэнте-Нуэва-3 (1,23 миллиона лет). Стоянки Орсе старше другого крупного места пребывания древних людей на полуострове, пещеры Сима-дель-Элефанте, на 0,2-0,4 миллиона лет.

Для подтверждения датировки также был проанализирован состав окаменелых остатков фауны в Орсе. Было установлено, что мелкая и крупная фауна более примитивна по сравнению с Сима-дель-Элефанте, а отсутствие предков одомашненных свиней на стоянках Орсе указывает на их более древний возраст. Свиньи прибыли в Европу из Азии, и они не были обнаружены ни на одной из европейских стоянок возрастом от 1 до 1,5 миллиона лет.

Эти новые данные склоняют чашу весов в пользу гипотезы о колонизации Европы через Гибралтарский пролив, а не через азиатский маршрут. Африканские гоминиды могли прибыть в Европу через Гибралтар, когда у них появились необходимые технологии для пересечения морских барьеров.