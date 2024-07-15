Смартфон Nothing со сменным корпусом был распродан в рекордные сроки

Новый смартфон CMF Phone 1 поступил в продажу 12 июля 2024 года и был распродан всего за три часа, что является рекордом для бренда. Об этом сообщает издание FoneArena.

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Британский стартап Nothing, стоящий за новым брендом CMF, сообщил, что первая партия устройств в количестве 100 тыс. штук была полностью распродана за первые три часа. Для сравнения, предыдущая модель – Nothing Phone (2a) – достигла такого же результата за 24 часа, даже несмотря на то, что первые 60 тыс. смартфонов были раскуплены за 60 минут.

Основными характеристиками CMF Phone 1 являются 6,7-дюймовый экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, основная камера на 50 МП, фронтальная камера на 16 МП, процессор MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт, а также защита от пыли и влаги по стандарту IP52. Программная платформа Nothing OS 2.6 основана на операционной системе Android 14.

Цена CMF Phone 1 начинается от $200, что по курсу на 15 июля 2024 года составляет 17,6 тыс. руб.