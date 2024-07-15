Согласно новому исследованию, книги и фильмы будущего могут стать одинаковыми, если авторы начнут использовать искусственный интеллект для написания историй.

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Исследование вышло в Science Advances, сообщает Рhys.org.

«Наша цель состояла в том, чтобы изучить, в какой степени и каким образом генеративный ИИ может помочь людям в творчестве», — рассказал агентству один из авторов исследования Анил Доши из Университетского колледжа Лондона.



Для эксперимента набрали около 300 добровольцев-«писателей». Это люди, которые не зарабатывали на жизнь писательством, их врожденные творческие способности оценивались с помощью стандартного психологического теста. Затем ученые случайным образом разделили их на три группы, чтобы испытуемые написали рассказ из восьми предложений на одну из трех тем: приключение в открытом море, приключение в джунглях или приключение на другой планете. Первая группа не получала никакой помощи от ИИ, вторая — одну идею для истории, а третья — до пяти идей историй.

После завершения рассказа участников попросили оценить креативность их собственных работ по таким параметрам, как новизна, удовольствие и потенциал воплощения идеи в книгу. То же самое сделали еще 600 рецензентов.

Личная выгода, но коллективный вред

Обнаружилось, что в среднем ИИ повышает качество творчества отдельного писателя на 10% а увлекательность истории — на 22%, особенно помогая в таких элементах, как структура и повороты сюжета. Эти эффекты были наиболее заметны для авторов, которые были оценены как наименее креативные.

Однако в общей статистике обнаружилось, что истории, созданные с помощью ИИ, выглядят гораздо более похожими друг на друга, чем те, которые были созданы без какой-либо помощи нейросетей: авторы слишком сильно «привязывали» себя к предлагаемым идеям.

По словам Доши, исследование также показало, что, подобно тому, как слишком раннее знакомство детей с карманными калькуляторами может помешать им освоить базовые арифметические действия, существует опасность того, что люди могут слишком сильно полагаться на инструменты ИИ, прежде чем разовьют базовые навыки написания текстов.