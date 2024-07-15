Найдена область мозга, где возникает любопытство

Ученые определили область мозга, связанную с чувством любопытства. В ходе исследования исследователи Колумбийского университета в США отслеживали активность мозга добровольцев с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

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В эксперименте приняли участие 32 человека. Им показывали специальные изображения – текстоформы. На них были запечатлены знакомые предметы и животные, но с явными искажениями.

Добровольцев попросили указать, могут ли они правильно идентифицировать изображение, и испытывают ли любопытство при взгляде на него. Затем результаты опроса сопоставили с результатами МРТ-сканирования. Сканирование указало на активность в трех частях мозга: затылочно-височной коре (связана со зрением и распознаванием объектов), вентромедиальной префронтальной коре и передней поясной коре (используется для сбора информации).

Вентромедиальная префронтальная кора, очевидно, действует как неврологический мост между областью уверенности (затылочно-височная кора) и субъективным чувством любопытства. Чем меньше добровольцы были уверены в смысле изображения, тем больше они им интересовались.

«Любопытство имеет глубокие биологические корни», – отметили ученые.



Исследователи считают, что любопытство является ключом к выживанию человека как биологического вида. Оно способствует обучению и усвоению новой информации. Есть доказательства, что оно также влияет на биоразнообразие.

Новое исследование позволяет лучше понять природу любопытства. Также оно может указать на пути лечения расстройств, характеризующихся отсутствием любопытства, таких как хроническая депрессия, сообщает Journal of Neuroscience.