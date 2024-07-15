В России запатентовали картонный гроб

Изобретатель из Севастополя запатентовал картонный гроб для кремации. Как сообщает «МК», по своей конструкции он напоминает обычную картонную коробку, однако очень прочную.

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Гроб состоит из основной части, представляющей собой короб, и съемной крышки. Боковины и торцевые части изготавливаются из сложенного вдвое пятислойного гофрированного картона, а основание — из одного слоя гофрокартона и одного слоя сотового картона. Крышка имеет аналогичную конструкцию — двухслойный гофрокартон на бортах и два слоя в центральной части. На боковины наносятся насечки для прикрепления крышки и устанавливаются ручки-полупетли из сгораемого каната.

И сам короб, и крышка изготавливаются из цельных листов. Из них вырезают формы, а после боковины и торцы складываются вдвое и соединяются между собой замковым способом. После этого через специальные отверстия продевается джутовый канат и формируются петли. Завершается сборка укладкой на дно гроба панели из сотового картона. Аналогичным образом собирается крышка, однако в нее укладывают декоративную панель — автор предусмотрел нанесение на нее изображений, например, имитации древесины.