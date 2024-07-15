В России запатентовали картонный гроб
Изобретатель из Севастополя запатентовал картонный гроб для кремации. Как сообщает «МК», по своей конструкции он напоминает обычную картонную коробку, однако очень прочную.
Гроб состоит из основной части, представляющей собой короб, и съемной крышки. Боковины и торцевые части изготавливаются из сложенного вдвое пятислойного гофрированного картона, а основание — из одного слоя гофрокартона и одного слоя сотового картона. Крышка имеет аналогичную конструкцию — двухслойный гофрокартон на бортах и два слоя в центральной части. На боковины наносятся насечки для прикрепления крышки и устанавливаются ручки-полупетли из сгораемого каната.
И сам короб, и крышка изготавливаются из цельных листов. Из них вырезают формы, а после боковины и торцы складываются вдвое и соединяются между собой замковым способом. После этого через специальные отверстия продевается джутовый канат и формируются петли. Завершается сборка укладкой на дно гроба панели из сотового картона. Аналогичным образом собирается крышка, однако в нее укладывают декоративную панель — автор предусмотрел нанесение на нее изображений, например, имитации древесины.