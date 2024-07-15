В России ИИ научат проектировать микросхемы

Несколько российских институтов начали масштабный проект по обучению искусственного интеллекта проектированию цифровых интегральных микросхем. По информации пресс-службы Фонда перспективных исследований (ФПИ), основной задачей проекта станет создание демонстратора системы автоматизации проектирования СБИС с использованием «интеллектуальных» подходов.

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Проект предусматривает привлечение высококвалифицированных специалистов в области дискретной математики, системного программирования, вычислительных методов и физики полупроводников. В качестве основы для разработки выбран открытый маршрут OpenLane, который показал высокую эффективность на множестве проектов и продолжает развиваться.

Проект рассчитан на на 2024−2026 годы. Ожидается, что использование «интеллектуального» подхода позволит улучшить характеристики СБИС на 10−20% и повысить производительность процесса разработки по сравнению с традиционными методами, отметили в пресс-службе.