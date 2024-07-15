Эксперт назвал самые распространенные вирусы для Android

Владельцы смартфонов могут стать жертвами вирусов и вредоносного программного обеспечения. Такие паразиты проникают в гаджеты через переход по сомнительным ссылкам или загрузку приложений из небезопасных источников. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на руководителя направления Центра компетенции по информационной безопасности в компании «Т1 Интеграция» Валерия Степанова.

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Среди наиболее распространенных вирусов – зловреды Adware, которые собирают маркетинговую информацию, демонстрируют рекламу в фоновом режиме и перенаправляют пользователей на вредоносные сайты. Опасными также являются программы Spyware, которые отслеживают действия пользователя и его геолокацию без его разрешения.

Часто встречаются вирусы-трояны, которые крадут личные данные и отправляют платные SMS с номера владельца смартфона. Для выявления подобного ПО рекомендуется отсортировать приложения по частоте использования и оценить их активность в потреблении трафика и расхода батареи. Если активность слишком высокая, возможно, это зловредное ПО. Кроме того, следует проверить, какие приложения имеют доступ к контактам и геолокации, если это не требуется для их функционирования, возможно, они используются для шпионажа.

Для защиты от угроз Степанов рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены: не переходить по сомнительным ссылкам, не загружать данные и приложения из непроверенных источников, а также не сообщать свои персональные данные кому-либо.