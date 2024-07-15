Российские ученые изобрели смарт-ошейник для кошек

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» в Новосибирской области представлен умный ошейник для кошек, способный анализировать их состояние по звукам, сообщили в пресс-службе НТИ.

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Ошейник содержит комплекс датчиков и микропроцессор, позволяющий проводить анализ на месте. Алгоритмы машинного обучения определяют признаки болезненного или стрессового состояния, отправляя рекомендации на смартфон владельца.

Это инновационное устройство способно выявлять отклонения здоровья кошек на ранних стадиях, помогая предотвратить развитие болезней. Команда уже работает над выпуском новой версии ошейника для массового производства.