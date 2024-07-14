Раскрыты дизайн и характеристики дешевого Poco M6 Plus

Xiaomi готовится к выпуску нового смартфона Poco M6 Plus, характеристики и фотографии которого были опубликованы порталом 91Mobiles.

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Согласно источнику, смартфон получит 6,79-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства будет отвечать чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 на 128 ГБ.

Poco M6 Plus также приписывают основную камеру с разрешением 108 Мп, вспомогательный модуль на 2 Мп, а также фронтальную камеру на 13 Мп. Емкость аккумулятора составит 5030 мАч. Он предложит поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Среди прочих особенностей новинки указывается защита от влаги и пыли по стандарту IP53, наличие USB Type-C, 3,5-мм разъема для наушников и встроенного в кнопку включения сканера отпечатков пальцев.

Стоимость Poco M6 Plus в версии 6/128 ГБ составит 14 тыс. индийских рупий, а модель 8/128 ГБ будут продавать за 15 тыс. рупий (около 14,7 и 15,7 тыс. руб. соответственно). Смартфон будет доступен в трех цветах: черном, серебристом и фиолетовом. Когда новинка появится за пределами Индии, не уточняется.