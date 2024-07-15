МГТУ им. Баумана увеличит число собственных спутников на орбите

Студенты МГТУ имени Баумана готовят три новых спутника для изучения космической погоды. Эти аппараты должны быть запущены в ноябре 2024 года, увеличив количество «бауманских» спутников до десяти. Новые спутники будут оснащены полезной нагрузкой для гелиогеофизических исследований и проведут технологические эксперименты. Виктория Майорова, руководитель Молодёжного космического центра МГТУ имени Баумана, выразила надежду, что запуск пройдёт по плану и спутники окажутся на орбите вовремя.

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Программа «УниверСат» от «Роскосмоса» стартовала в 2020 году и помогает развивать научный потенциал молодёжи. Первые два наноспутника «Ярило» № 1 и № 2, разработанные студентами МГТУ, были запущены в сентябре 2020 года с космодрома Плесецк. Позже, в июне 2023 года, на орбиту отправились спутники «Ярило» № 3 и № 4 и «Хорс» № 1 и № 2 с космодрома Восточный.

Спутники «Ярило» измеряют солнечную энергию и магнитное поле Земли, а «Хорс» исследуют галактические космические лучи и демонстрируют работу плазменной двигательной установки. Все эти спутники создаются в рамках образовательных программ и направлены на проведение научных экспериментов.